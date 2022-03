Stiller Aufschrei für den Frieden

Und auf einmal wird es ganz ruhig. Als um Punkt 12 Uhr das Totengeläut von der St.-Dionysius-Kirche erklingt, da setzt rund um den Kirchplatz schlagartig Stille ein. Die Gespräche verstummen. Wo eben noch gelöste Stimmung angesichts des traumhaft guten Wetters zu spüren ist, richten sich die Gedanken von einem auf den anderen Moment auf einen Ort, an dem die Menschen derzeit vieles beschäftigt, aber sicher nicht, wie schön dieser Frühlingstag doch eigentlich ist.

Genau einen Monat nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben sich am Donnerstag mehrere Hundert Schülerinnen und Schüler der Anne-Frank-Gesamtschule und viele weitere Havixbecker Bürgerinnen und Bürger versammelt, um eine Menschenkette quer durch den Ortskern zu bilden – vorbei an den Kirchen und dem Rathaus, über den Schulhof und zurück. Sie demonstrieren damit für ein baldiges Ende der Kampfhandlungen.

Menschenkette für den Frieden in der Ukraine Ein starkes Zeichen der Hoffnung auf Frieden in der Ukraine ging am Donnerstag von Schülerinnen und Schülern der Anne-Frank-Gesamtschule und Havixbecker Bürgern aus. Zusammen mit den beiden christlichen Gemeinden und der politischen Gemeinde hatte die Schule zu einer Menschenkette durch den Ortskern aufgerufen. Die gemeinsame Aktion ist von Vertretern der beiden christlichen Kirchen, der politischen Gemeinde und der Schule ins Leben gerufen worden. Und sie setzt ein wirklich „bewegendes und beeindruckendes Zeugnis der Solidarität unserer Schülerinnen und Schüler mit den Kriegsopfern“, findet AFG-Schulleiter Dr. Torsten Habbel.

In Havixbeck und Billerbeck, wo zeitgleich eine ähnliche Aktion stattfindet, „haben wir mit zwei kleinen Menschenketten die Kirche, die politische Gemeinde und die Schule verbunden. Gemeinsam stehen wir auf für den Frieden in der Welt und bilden ihn in unserer Gemeinde ab“, so Habbel. SV-Mitglied John Colquhoun aus dem zwölften Jahrgang drückt es so aus: „Vier Wochen erleben wir jetzt schon Leid und Elend in der Ukraine. Deshalb wollen wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern ein Zeichen für den Frieden setzen.“

Bei denen scheint der Aufruf durchaus angekommen zu sein. Zahlreiche Havixbecker haben sich eingegliedert, der Friedenskreis der AFG ist mit dabei, Vertreter der mitorganisierenden Kirchen und der Verwaltung natürlich ohnehin.

„ »Ich finde es großartig, wie viele Havixbecker sich beteiligt haben.« “ Pastoralreferentin Maren Allendorf

„Ich finde es großartig, wie viele Havixbecker sich beteiligt haben“, sagt Pastoralreferentin Maren Allendorf, kurz bevor sich die Menschentraube langsam wieder auflöst. „Uns als Kirchen war es wichtig, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, ihren Gedanken und Sorgen Ausdruck zu geben“, so Allendorf.

Die 36 Kerzen, die Schüler der AFG zuvor gestaltet hatten und an denen die Vigilkerzen der Demonstrierenden entzündet wurden, werden nun in den Kirchen, in Altenheimen und an Wegkreuzungen weiterbrennen – als sichtbares Zeichen der Hoffnung auf Frieden.