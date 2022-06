„Stimmung ist im tiefsten Keller“

Einsparungen in Höhe von 525.000 Euro bei Umbau und Sanierung des Feuerwehrgerätehauses will die grün-rote Mehrheit im Gemeinderat durchsetzen. In den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr gibt es dafür kein Verständnis.

So viel steht wohl fest: Wenn heute (Donnerstag) der Gemeinderat tagt, dann wird im Zuschauerraum wieder reichlich Blau zu sehen sein. Die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck wird mit etlichen Kameradinnen und Kameraden in Uniform vor Ort verfolgen, was die Politik zum Thema Sanierung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses zu sagen hat und beschließen wird. Denn dem Vernehmen nach gärt es derzeit in den Reihen der Brandschützer recht ordentlich angesichts der Einsparliste, die bei dem Projekt vergangene Woche beschlossen wurde.