Strahlende Solidarität mit der Ukraine

Besonders gehe es bei dieser Aktion darum, die Verbundenheit der Havixbecker Kameradinnen und Kameraden mit den Einsatzkräften der Feuerwehr in der Ukraine zum Ausdruck zu bringen, heißt es in einer Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr. „Diese retten, löschen und bergen nun oft im Bombenhagel der russischen Angreifer und sind so, neben der grundsätzlichen Einsatzgefahr, auch den Gefahren des Krieges ausgesetzt.“

Stefan Menke überlegte deshalb nicht lange, nahm sein privates Equipment und leuchtete das Gerätehaus der Feuerwehr Havixbeck aus. Dafür bedankt sich die Feuerwehr bei ihrem Kameraden.