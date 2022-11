Straßensperrungen ab dem kommenden Montag

Zu gleich zwei Straßensperrungen kommt es ab Montag im Havixbecker Gemeindegebiet. An der Stapeler Straße sollen Wasserleitungen verlegt werden, im Bereich des neuen Kreisverkehrs an der Münsterstraße die Asphaltierungsarbeiten beginnen.

Die Bauarbeiten am Kreisverkehr Münsterstraße schreiten voran. Ab Montag kommt es deshalb an dieser Stelle zu einer Straßensperrung.

In Havixbeck werden an verschiedenen Stellen Bauarbeiten durchgeführt. Bedingt dadurch werden Straßensperrungen notwendig sein. Darauf macht die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung aufmerksam.

Ab Montag (28. November) bis einschließlich Freitag (2. Dezember) ist geplant, die endgültigen Asphaltierungsarbeiten im Bereich des neuen Kreisverkehrs auf der Münsterstraße vorzunehmen. Zu diesem Zweck soll die Münsterstraße hinter der ersten Einfahrt Am Stopfer bis zur Einfahrt Pieperfeldweg für den Straßenverkehr voll gesperrt werden. Entsprechende Umleitungsbeschilderungen, auch für den Fuß- und Radverkehr, werden eingerichtet.

Die Gemeinde weist besonders darauf hin, dass für den Einbau der Asphaltdecke Mindesttemperaturen erforderlich sind. Nach derzeitigen Wetterprognosen werden diese Temperaturen für die geplante Bauzeit in der nächsten Woche erreicht. Sofern die notwendigen Temperaturen nicht gegeben sind, muss die Asphaltierung verschoben werden. Ein Alternativtermin steht noch nicht fest, würde dann aber bekanntgegeben.

Die zweite Maßnahme betrifft die Stapeler Straße. Beginnend ab der Gennericher Straße 2 bis zum Umspannwerk an der Stapeler Straße 47 werden Wasserleitungen verlegt. Damit diese Arbeiten sicher durchgeführt werden können, wird der Straßenverkehr in der Zeit ab Montag (28. November) bis voraussichtlich zum 16. Dezember (Freitag) teilweise eingeschränkt. Die Straße wird halbseitig gesperrt. Es erfolgt keine Umleitungsbeschilderung. Wegen der Sperrung kann es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich kommen, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung.