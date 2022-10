Tafel eröffnet Ausgabestelle

Kisten mit Obst, Gemüse und Milchprodukten standen zur ersten Ausgabe der Tafel in Havixbeck bereit. An rund 60 Berechtigte gaben die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer Lebensmittel aus.

Zur ersten Ausgabe der Tafel in Havixbeck hatten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt alles gut vorbereitet. Kisten mit Obst, Gemüse und Milchprodukten standen bereit.

Bereits am Freitag hatten Mitglieder des insgesamt 30 Personen starken, sehr engagierten Teams gespendete Lebensmittel eingesammelt und für die Sortierung zur Tafel in Coesfeld gebracht. Pünktlich um 10 Uhr kamen am Mittwoch die ersten Berechtigten und ließen sich mit Lebensmitteln versorgen. Bis zum Mittag zählte das Team rund 60 Kunden. „Es ist alles super gelaufen“, zog Hubert Bergmoser, der für die Bürgerstiftung Havixbeck dieses Projekt koordiniert, Bilanz. Er rechnet damit, das der Kreis der Nutzer noch weiter wächst.

Die Tafel öffnet immer mittwochs von 10 bis 12 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte. Der nächste Anmeldetermin zur Erstellung eines Tafelausweises ist am 9. November (Mittwoch) von 9 bis 10 Uhr.