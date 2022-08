Tagebucheinträge von beklemmender Aktualität

Die Lesung von Astrid-Lindgren-Texten hat Besucher aus der ganzen Region am Donnerstagabend ins Sandstein-Museum geführt. Es wurde ein stimmungsvoller und ruhiger Abend, denn Pippi Langstrumpf kam auch vor, aber es ging mehr um Lindgrens Leben. Und das war häufig nicht ganz unbeschwert. Einen großen Teil machten Texte aus den Tagebüchern aus, die sie während des Zweiten Weltkriegs führte.

Dramaturgisch durchkomponierte Aufführung

Und die Einschätzungen der Autorin waren oft von beklemmender Aktualität, weil sie an den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine erinnerten, so das Sandstein-Museum in einer Pressemitteilung. Die Lesung mit Musik war eine dramaturgisch durchkomponierte Aufführung, die Freude bereitete. Susanne Schellong und Matthias Krösmann lasen abwechselnd, um dann aber immer wieder ganze Sätze gemeinsam zu sprechen. Ein Schlagzeug-Becken markierte dann ein Ausrufungszeichen.

Musikstück für Flöte und Klavier

Zwischendurch setzte sich Susanne Schellong immer wieder ans Klavier, um gemeinsam mit der Flötistin Svetlana Gibner Stücke zu spielen. Den Abschluss bildete das Pippi-Langstrumpf-Lied. Das Publikum brach nach 80 Minuten in lang anhaltende Ovationen aus, hatte man doch vieles über Astrid Lindgren gelernt.

Was sagte die Autorin auf die Vorhaltung, jede schwedische Familie habe zumindest zwei Bücher im Haus: die Bibel und „Karlsson auf dem Dach“? „Das ist aber komisch, ich hätte nicht gedacht, dass die Bibel so populär ist!“