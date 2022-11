Der Förderverein der Anne-Frank-Gesamtschule will die Havixbecker wieder zum Tanzen bringen. Am 19. November wird es deshalb eine Party im Forum geben.

So viel ist sicher: Wenn das Fest startet, wird es wieder ordentlich etwas auf die Ohren geben. Am 19. November (Samstag) plant der Förderverein der Anne-Frank-Gesamtschule eine Party im Forum der Schule. Eingeladen sind alle, die Freude an Musik und Tanz haben.

Unter dem Motto „Party im Forum – Das Beste von Früher und Gutes von Heute“ haben Eltern und Freunde des Fördervereins die Organisation übernommen. DJs werden – da ist der Name Programm – Tanzbares aus mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte auflegen. Natürlich wird dabei auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. So gibt es nach erfolgreicher Premiere einen Pommes- und Würstchenstand, damit die Energiereserven aufgefrischt werden können.

Los geht es am 19. November bereits um 20 Uhr. Es gelten dabei die allgemein gültigen Corona-Regeln. Selbsttests vor Besuch der Party sind zudem erwünscht. Und wer ein offizielles Testergebnis vorzeigt, bekommt sogar ein Freigetränk, heißt es von den Organisatoren. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Der Erlös der Veranstaltung fließt wie immer in diverse Schulprojekte und Aktionen des Fördervereins der Anne-Frank-Gesamtschule ein.