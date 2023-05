Teil einer offenen binationalen Gesellschaft sein

Warum um Himmels willen laufen die Havixbecker mit ihren Freunden aus Bellegarde gleich am ersten Tag der Jubiläumsfeierlichkeiten hoch zur Bruder-Klaus-Kapelle? Nun, weil es dort schön ist. Doch das ist nicht der einzige Grund.

Feier zum Partnerschaftsjubiläum auch oben an der Kapelle

Es ist zugig an diesem Dienstagmorgen hoch oben über Havixbeck an der Bruder-Klaus-Kapelle. Der Wetterhahn auf dem Dach der Kapelle ist kaum zu sehen, er verschmilzt immer mehr mit dem grau-weiß bedeckten Himmel. Schattig ist es. Die Hände sind schon nach wenigen Minuten kalt. Die St.-Dionysius-Kirche sieht man gut von dort oben. Doch wer schon öfter an der Kapelle war, weiß: Da geht noch mehr. Viel mehr. Aber keine Sorge: Es wird ja von Tag zu Tag schöner – und bis zum 18. Mai ist es ja noch eine kleine Weile hin. Der 18. Mai anno 2023 ist ein Donnerstag. Es ist Christi Himmelfahrt. Vatertag wird gefeiert– und ein wunderbarer Geburtstag: Seit 50 Jahren besteht die Städtepartnerschaft Bellegarde-Havixbeck.