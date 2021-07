THW-Helfer verteilen frisches Trinkwasser

Bereits seit eineinhalb Wochen sind Mitglieder der THW-Ortsgruppe Havixbeck nach den schweren Unwettern und Überflutungen in Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Sie unterstützen im Bereich der Trinkwasserverteilung im Stadtgebiet von Eschweiler, da die Trinkwasserversorgung dort komplett zusammengebrochen ist.

Laboranten prüfen Trinkwasserqualität

„In der Stadt sind zahlreiche 1000 Liter fassende Behälter vom THW aufgestellt worden, die täglich mehrmals mit frischem Trinkwasser befüllt werden“, berichtet Zugführer Benedict Hülsken in einer Pressemitteilung. „Die hygienische Qualität wird regelmäßig in einem mitgeführten mobilen THW-Labor untersucht, in dem einer unserer Helfer als Laborant mitwirkt.“

Weitere Aufgaben für die eingesetzten Kräfte in Eschweiler sind die Koordination der Einsatzkräfte, das Ausleuchten von Einsatzstellen, die Stromversorgung und Räumarbeiten.

Am Mittwoch ist ein weiterer Helfer in den Einsatz gegangen. Er unterstützt den Fachzug Führung und Kommunikation des Ortsverbandes Münster in Brühl. „Dort wird ein Bereitstellungsraum für Einsatzkräfte des THW errichtet, von dem die Einheiten auf Anforderung der zuständigen Stellen in den Einsatz gehen“, erläutert Benedict Hülsken.

Leitungs- und Koordinationsstab in Havixbeck

Zwei Einsatzkräfte koordinieren im Leitungs- und Koordinierungsstab im Ortsverband Havixbeck und auch online Einsatzanforderungen, Planungen für Personal, Ablösungen, Materialanforderungen und Schreiben für die Arbeitgeber. Weitere Helfer unterstützen bei den Vorbereitungen und haben beispielsweise am Mittwoch Feldbetten zur THW-Regionalstelle nach Münster gebracht, die dort aus mehreren Ortsverbänden gesammelt und in die Bereitstellungsräume transportiert werden.

Aktuell sind 18 Helfer aus dem Ortsverband Havixbeck im Einsatz. Weitere Kräfte stehen in Bereitschaft, um die Kollegen vor Ort bei Bedarf abzulösen.