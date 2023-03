Tiere hauchen totem Holz Leben ein

.„Da fliegt schon einer ein und aus“, sagt Ruth Cramer, die vor einem großen Haufen aus Ast- und Strauchwerk steht. Sie zeigt in die Richtung, in die der kleine Vogel, schnell wie „Speedy Gonzales“, geflogen ist. „Wenn wir hier länger stehen bleiben, würden wir noch viel mehr sehen“, so die Havixbecker Imkerin, die sich leidenschaftlich für die Artenvielfalt einsetzt. Echtes Freiluft-Kino eben. Ja, so ein Totholzhaufen ist ein wahres Biotop und ein wichtiger Lebensraum für allerlei Käfer, Amphibien, Schnecken, Vögel und Säugetiere. Viele von ihnen sind sogar auf diesen Lebensraum angewiesen. Deswegen möchte Ruth Cramer dazu anregen, darüber nachzudenken, die Reste von Ast- und Strauchschnitten im heimischen Garten oder auf dem eigenen Gelände einfach mal liegen zu lassen und nicht für das Osterfeuer zu nutzen.

