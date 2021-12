TIFF womöglich vor Auflösung

Havixbeck

Der Verein TIFF, der in Havixbeck vor allem für seine zahlreichen Tanzgruppen bekannt ist, könnte sich auflösen, sagen die Mitgründerin Cilly Lütke Enking und ihr Sohn Ralf. Letzterer ist nach dem Rückzug der Mutter vom Vorsitz das einzig verbliebene Vorstandsmitglied. Eine mögliche Lösung sehen sie in der Umwandlung in eine gemeinnützige GmbH.

Von Henning Tillmann