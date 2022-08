„Tilbeck ist ein offener Ort“

Am 31. August geht Ruth Meyerink in den Ruhestand. Die Stift Tilbeck GmbH wird jedoch weiterhin von einer Doppelspitze geleitet. Thomas Kronenfeld wird die Einrichtung gemeinsam mit Guido Hoffmann führen.

Geschäftsführerin Ruth Meyerink geht in den Ruhestand

Bei der Stift Tilbeck GmbH wechselt die Geschäftsführung. Ruth Meyerink geht in die passive Phase der Altersteilzeit. Ihr Nachfolger ist Guido Hoffmann (r.), der nun zusammen mit Geschäftsführer Thomas Kronenfeld die Geschicke des Stifts leitet.

Ein paar Tage im Amt hat sie noch. Dann aber geht Ruth Meyerink als Geschäftsführerin der Stift Tilbeck GmbH in den wohlverdienten Ruhestand. Am 31. August wird sie den Staffelstab endgültig an ihren Nachfolger Guido Hoffmann übergeben, der dann zusammen mit Thomas Kronenfeld die Geschicke der Einrichtung weiterführt, die sich seit nunmehr über 140 Jahren um die Belange von Menschen mit Behinderungen kümmert.