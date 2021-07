„Toll für diese Schule“

Havixbeck

Große Erleichterung in Havixbeck: Mit der Entscheidung der Bezirksregierung, dem Schulstandort in Roxel zumindest in der Vorabprüfung eine Absage zu erteilen, sind die Verantwortlichen in den Baumbergen natürlich hochzufrieden. „Ich habe ein Lächeln im Gesicht“, machte Bürgermeister Jörn Möltgen aus seinem Herzen keine Mördergrube.