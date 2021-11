Tolles Geschenk zur Silberhochzeit

„Manchmal glaube ich ja nicht an Zufall“, sagt Thomas Kronenfeld. Der Geschäftsführer der Stift Tilbeck GmbH hat einen überraschenden Fund gemacht. Einen mit einer ganz besonderen Bedeutung. Kronenfeld hat den Ehering von Andreas Aldenborg in einem Wald des Stiftes gefunden. Der Ring trägt die Inschrift „Carla 30. August 1996“. Und sofort war Kronenfeld klar, dass der Ring in diesem Jahr ein Symbol für eine Silberhochzeit ist. „Das hat mich getriggert.“

Zur Vorgeschichte: Bei einer Baumpflanzaktion der DKM auf dem Gelände des Stifts (wir berichteten) hat Thomas Kronenfeld beim Graben den Ring gefunden. „Ich habe an dem Tag gar nicht so viele Löcher gemacht, ich hatte sogar zwischendurch noch meinen Spaten verliehen“, schmunzelt er. Trotzdem war er der Finder: Der Ring fiel Kronenfeld sofort ins Auge. Da er aus Platin ist, hat er sich in all der Zeit gut gehalten.

Zunächst wurde im Umfeld der DKM-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter nach dem Besitzer gesucht. Die Vermutung lag nahe, dass der Ring bei der Waldarbeit von einer der helfenden Hände gerutscht war.

Als sich die Suche dort als vergeblich herausstellte, kam das Fundstück wieder nach Tilbeck zurück. Hier wurde es über die Sozialen Medien öffentlich gemacht. Und siehe da: Innerhalb einer Stunde nach dem Aufruf waren die Besitzer schon gefunden: Carla und An­dreas Aldenborg aus Schapdetten. Unter anderem hatte die Tochter des Paares den Aufruf gesehen und Kontakt mit der Stift Tilbeck GmbH aufgenommen. Doch auch viele andere, die mit der Familie verbunden sind, meldeten sich.

Nun waren Carla und An­dreas Aldenborg im Tilbecker Café „tilbecks“, um den Ring abzuholen. Sie nahmen es ganz genau und brachten ihr Familienstammbuch mit, um ihr Besitzrecht dokumentarisch zu beweisen. „Er passt noch“, freute sich An­dreas Aldenborg und berichtete, wie der Ring vor zehn Jahren verloren ging.

Aldenborg war damals mit der ehemaligen Landwirtschaft in dem Waldstück, um Holz zu hacken. Er vermutet, dass ihm der Ring beim Ausziehen seines Handschuhs von der Hand rutschte. Aldenborg war sich sicher. dass der Ring in einem Umkreis von 30 bis 40 Quadratmetern liegen musste. „In der Zeit sind wir wohl zehn Mal da gewesen, um ihn zu suchen. Mein Vater war vor drei Monaten sogar noch einmal da und hat mit einer Harke den Boden durchgeharkt.“

Jahrelange erfolglose Suche

Und das war nicht der letzte Versuch: „Wir waren noch zwei Tage vor Ihnen da und wollten es ein letztes Mal mit dem Metalldetektor versuchen“, erzählte Carla Aldenborg Thomas Kronenfeld. „Da haben wir aber nur einen Draht gefunden. Wir haben es dann auch aufgegeben.“ Einen Ersatz hatte Aldenborg in der ganzen Zeit nicht. Glücklich waren die beiden Schapdettener sich mit Thomas Kronenfeld einig: „Der Ring sollte gefunden werden, ein tolles Geschenk zur Silberhochzeit!“