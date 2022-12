Tolles Spektakel in neuem Glanz

Ob mit sehenswerten Verrenkungen am Tuch in luftiger Höhe, auf Bällen balancierend oder mit neonfarben Diabolos – für ihre wirklich schwierigen Nummern erhielten die jungen Künstler immer wieder verdienten Szenenapplaus.

„Ich bin schon ganz neidisch, denn ich kann das leider nicht“, sagt die junge Musikerin mit einem Lächeln ins Publikum. Und in der Tat: Angesichts der Ansammlung von Talent, das sich da hoch in der Luft und bei den akrobatischen Nummern am Boden zeigt, kann man durchaus mal neidisch werden.