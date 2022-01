Tore sollen Rampen weichen

Neben Fußball, Leichtathletik, Beachvolleyball, Beachhandball und Sportschießen könnte das Sportzentrum im Flothfeld schon bald die Heimat einer weiteren Sportart werden. Der Bolzplatz zwischen den Kleinspielfeldern und der Kleingartenanlage soll in ein Trainingsgelände für Radsportler umgestaltet werden. Das Bike-Team Baumberge (BTB) möchte dort seinen bereits längere Zeit gehegten Wunsch nach einem eigenen Übungsareal Wirklichkeit werden lassen.

Der Ausschuss für Soziales, Bildung und Teilhabe berät in seiner Sitzung am kommenden Dienstag (25. Januar) um 19 Uhr im Rathaus über das Projekt. Die Gemeindeverwaltung steht dem Anliegen der Radsportler positiv gegenüber. Sie schlägt dem Gemeinderat vor, das Grundstück dem Bike-Team Baumberge für die Dauer von zunächst zehn Jahren für die Umgestaltung und Nutzung als Schulungs- und Trainingsfläche zur Verfügung zu stellen.

Parcours, Rampen, Sprunghügel und Hindernisse

Den dringenden Wunsch nach einem Trainingsgelände habe das BTB im Rahmen des Sportgipfels im September des vergangenen Jahres geäußert. Das Konzept des Vereins sehe vor, den Ausbau in Eigenleistung beziehungsweise mit eigenen Finanzmitteln stufenweise vorzunehmen. Unter anderem sollen Parcours, Rampen, Sprunghügel und Hindernisse errichtet werden. Dies solle im Einklang mit den Anforderungen des Radsportverbands Nordrhein-Westfalen erfolgen.

Bisher fehlte dem BTB ein passendes Trainings- und Schulungsgelände, um grundlegende Fahrtechniken zu vermitteln und vorhandene Fertigkeiten zu verbessern. Der im Jahr 2006 für verschiedene Disziplinen, darunter Mountainbike- und Rennradsport, gegründete Radsportverein hat inzwischen 150 Mitglieder, darunter 65 Kinder und Jugendliche.

Kaum genutzter Bolzplatz

Die Verwaltung hält das avisierte Grundstück in seiner Größe und Beschaffenheit für besonders geeignet. „Momentan hat diese Fläche die Funktion eines Bolzplatzes, wird aber tatsächlich kaum genutzt. Die Herrichtung zur Radsporttrainingsfläche würde das sportliche Angebot des Sportzentrums Flothfeld weiter ausbauen und aufwerten“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. Ein weiterer Verein bekäme auf diese Weise die Möglichkeit, sich öffentlich zu präsentieren, seine Kinder- und Jugendarbeit weiter auszubauen und die Trainingseinheiten effektiv zu gestalten.

Einen Konflikt zwischen dem Radsportprojekt und dem SPD-Antrag, einen Bewegungskindergarten im Bereich des Sportzentrums zu errichten, sieht die Verwaltung nicht. „Das für die Radsporttrainingsfläche vorgesehene Grundstück kommt für den Bau einer Kindertagesstätte allerdings weniger in Frage, da es an dieser Stelle an der erforderlichen In­frastruktur mangelt“, erläutert die Verwaltung.

Möglicher Kita-Bau an anderer Stelle

In Verbindung mit vorhandenen Gebäuden und der damit verbundenen Infrastruktur des Sportzentrums sowie der Erreichbarkeit böten sich andere Flächen in diesem Bereich für einen möglichen Bau einer Kita wesentlich besser an. In Abstimmung mit dem Sportverein Schwarz-Weiß Havixbeck sowie den Sportschützen Havixbeck will die Verwaltung dazu Lösungsvorschläge erarbeiten.