Traktorbrand schnell gelöscht

Zu einem Traktorbrand auf einem abgelegenen Feld in den Baumbergen ist am Mittwoch die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck ausgerückt. Zum Glück ist trotz des trockenen und heißen Wetters nicht viel passiert. Die Feuerwehr lobt die vorbildliche Einweisung zu der Gefahrenstelle.

Am Mittwochnachmittag erreichte die Kreisleitstelle des Kreises Coesfeld der Notruf eines Landwirtes. Dieser meldete einen Brand an seinem Traktor. Umgehend wurden die Einheiten Havixbeck und Hohenholte der Freiwilligen Feuerwehr Havixbeck alarmiert. Diese rückten mit fünf Einsatzfahrzeugen in einen abgelegenen Bereich in den Baumbergen aus.

„Zum Glück führte das Navigationssystem in den Fahrzeugen uns zielgenau. Außerdem wurden wir von einem weiteren Landwirt gelotst,“ erklärt Einsatzleiter Christian Menke das vorbildliche Vorgehen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Traktor zu einem Kabelbrand gekommen war. Dieser wurde durch den Landwirt eigenständig gelöscht.

Nach kurzer Kontrolle rückten die Helfer nach rund 30 Minuten wieder ein. Bei dem trockenen und heißen Wetter sei zum Glück nichts Schlimmeres passiert, heißt es in einer Mitteilung.