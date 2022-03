Transporter ist variabel einsetzbar

Der „Neue“ ist einer, der es in sich hat – weil er nichts in sich hat, aber alles Mögliche zugeladen werden kann. Der Malteser Hilfsdienst Havixbeck jedenfalls freut sich über den Lkw.

Der Malteser Hilfsdienst in Havixbeck hat jetzt einen „neuen“ Lastkraftwagen für den Katastrophenschutz in den Dienst genommen. Der sogenannte Umsetzer kommt von der Bezirksregierung Münster löst einen 2005 ausgelieferten Lkw ab.

Durch Umstrukturierungen des Katastrophenschutzes des Landes NRW kann der neue Lkw, der der Betreuungseinheit des Malteser Hilfsdienstes zugeordnet ist, auch in einem neu geplanten Logistikzug des Kreises oder des Landes eingesetzt werden, berichtet Markus Möhlenbrock. Der Havixbecker ist Leiter der Notfallvorsorge der Malteser im Kreisgebiet und Zugführer der Landeseinsatzeinheit Coesfeld 04, die in Havixbeck stationiert ist. Weiterhin könnte dieses Fahrzeug im Rahmen der Amtshilfe auch durch die Gemeinde angefordert werden, so die Malteser in einer Pressemitteilung.

Viele Einsatzmöglichkeiten auf Kreis- und Landesebene

Der Lkw des Typs Mercedes Vario steht leer in der Halle und verfügt über einen Satz von Utensilien, mit denen unterschiedliche Ladung gesichert werden kann. Die Malteser planen, in naher Zukunft Material auf Paletten zu lagern, die dann im Anforderungsfall schnell zugeladen werden können. So wird es Kisten für die Betreuungseinheit geben, in denen Zelte, Einrichtungsmaterial für kleine Notunterkünfte sowie Sitzgelegenheiten verlastet werden. Auch der Verpflegungstrupp wird Module bekommen. Somit könnte man zur Verpflegung Grills und ähnliches Material schneller und sicherer zur Einsatzstelle transportieren, um eine kleine Feldküche aufzubauen. „Auch an eine Kiste mit Material zum Thema ‚Pandemie‘ müssen wir denken“, so Möhlenbrock. In dieser wird Schutzausrüstung und Desinfektionsmaterial bereitgehalten.

Ortsbeauftragte Sandra Heimel: „Es ist immer gut, einen Lkw vorzuhalten, mit dem man im Notfall oder für den Verein Material problemlos transportieren kann.“