Trotz Corona mehr Mitglieder

Ohne Corona hätten sie diesen Abschied sicher ganz anders zelebriert. Aber unter den gegebenen Umständen hat die DLRG-Ortsgruppe Havixbeck wohl das Beste draus gemacht: Nach 24 Jahren Vorstandsarbeit gab am Wochenende Eva Wasserka ihren Posten ab und wurde während einer Videokonferenz live mit Blumen, einem Geschenk und großem Dank verabschiedet. Wasserka wiederum versicherte, den Rettungsschwimmern weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen: „Ich bin immer noch da, wenn irgendwas ist“, sagte sie bei der Mitgliederversammlung.

Mitgliederversammlung in Präsenz musste abgesagt werden

Die hatte zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins online stattfinden müssen. Im vergangenen Jahr war sie noch ganz ausgefallen. Dieses Mal wollte man „auf jeden Fall an der Versammlung festhalten“, wie Volkmar Brockhausen, der 1. Vorsitzende der Ortsgruppe betonte. Anders als ursprünglich gehofft, musste man das Treffen in Präsenz aber absagen, um die Mitglieder zu schützen.

Das passte allerdings zu den vergangenen zwei Vereinsjahren, die wie überall stark von der Pandemie geprägt waren. Auch bei der DLRG gab es eine Vielzahl ganz ausgefallener oder nur online durchgeführter Veranstaltungen. Immerhin konnten bereits im vergangenen Sommer unter einem Hygienekonzept die Schwimmkurse und der normale Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden. Auch der Wasserrettungsdienst hielt seine Arbeit trotz pandemiebedingt leicht reduzierter Wachmannschaft aufrecht. Im örtlichen Freibad wurden 2020 410 Einsatzstunden und 2021 567 Einsatzstunden abgeleistet. Dazu gab es Einsätze beim zentralen Wasserrettungsdienst an der Ostseeküste, beim FunRun um den Longinusturm und beim Münsterland-Giro. Zum Glück habe es bei diesen Veranstaltungen „nur wenige leichtere Erste-Hilfe-Fälle“ gegeben, wie Holger Geske, der Leiter Einsatz, zufrieden feststellte.

Anders als gehofft und geplant mussten die beiden Vorsitzenden der DLRG-Ortsgruppe Havixbeck, Volkmar Brockhausen und Jan Behr, die diesjährige Mitgliederversammlung als Online-Veranstaltung aus dem Schulungsraum der Ortsgruppe heraus leiten. Foto: Ina Geske

Positives gab es in der Versammlung auch beim Thema Mitgliedertreue zu vermelden. „Es fehlen die echten sozialen Kontakte im Verein“, bedauerte Volkmar Brockhausen zwar. Umso erfreuter war er aber, dass die DLRG in Havixbeck keinen Schwund zu verzeichnen hat. Anfang 2021 hatte die Ortsgruppe noch 347 Mitglieder, ein Jahr später waren es sogar 367. Rund 50 Familien mit 100 Erwachsenen und 61 Jugendlichen machten davon einen Großteil aus. Es seien zwar auch ein paar wenige Austritte zu verzeichnen gewesen, aber die wären durch neue Beitritte relativiert worden, wusste der stellvertretende Geschäftsführer Heiko Schmitz zu vermelden. „Für die Treue zum Verein muss ich mich wirklich bei unseren Mitgliedern bedanken“, sagte Brockhausen freudig.

Vorstandswahlen ohne Überraschungen

Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurde er als 1. Vorsitzender im Amt bestätigt. Auch Jan Behr (stellvertretender Vorsitzender), Ina Ges­ke (Geschäftsführerin) und Heiko Schmitz (stellvertretender Geschäftsführer) bekamen erneut das Votum der Mitglieder. Fabian Kosbab (Schatzmeister) und sein Stellvertreter Heiko Schmitz werden auch weiterhin die Finanzen des Vereins verwalten.

Als Leiterin Verbandskommunikation wurde Alexan­dra Wecke neu für die Vorstandsarbeit gewonnen. Der vorherige Amtsinhaber Jan Behr wird sie in Zukunft als Stellvertreter unterstützen. Simon Gronau, der die vergangenen Jahre den Posten innehatte, stand nicht zur Wiederwahl zur Verfügung. Als Leiterin Ausbildung wurde Elisabeth Thier gewählt. Ihre Vorgängerin Nicola Daldrup wird sie als Beisitzerin im Vorstand unterstützen. Wiedergewählt wurden auch Holger Geske (Leiter Einsatz), Tim Pollmüller (Leiter Fachdienste) und Daniel Possenriede (Beisitzer). Als Jugendvorsitzender wurde Malte Bertelmann in seinem Amt bestätigt. Und Manfred Wasserka wird auch weiterhin Seniorenbeauftragter bleiben.