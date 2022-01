Trotz Omikron derzeit voll einsatzfähig

Die Corona-Infektionsfälle sind zuletzt wieder stark gestiegen. So meldete der Kreis Coesfeld gerade erst noch neue Rekordzahlen bei den aktiv Infizierten. Die Inzidenz lag am Dienstag bei 354,8. In Havixbeck wurden am gleichen Tag zwar acht weniger Infizierte als noch am Vortag gemeldet, insgesamt aber immer noch 88. Und allein von Freitag bis Montag waren 37 neue Fälle hinzugekommen, ohne dass ein besonderes Ausbruchsgeschehen als Einzelfaktor auszumachen gewesen wäre, wie vom Kreis auf Nachfrage bestätigt wurde. Das zeigt: Es kann im Moment sehr schnell gehen.

