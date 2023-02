Helferin Stephanie Jansen im Einsatz zwischen Trauer und Glück

Eben noch im beschaulichen Münsterland am Schreibtisch gesessen, kurz darauf schon im Einsatz in einem Katastrophengebiet auf der Suche nach Überlebenden. Es ist ein Wechsel der Extreme, den Stephanie Jansen in den vergangenen Tagen erlebt hat. Hauptberuflich ist sie kaufmännische Angestellte bei der LVM-Versicherung. Doch in ihrer Freizeit ist die 54-Jährige, die in Altenberge wohnt, seit einem Jahrzehnt für das Technische Hilfswerk Havixbeck aktiv.

