Übungsfahrt bei bestem Wetter

Havixbeck

Was manche Leute so unter entspannt verstehen... Das Leeze-Jedermann-Team hat am Samstag eine Übungsfahrt über 50 Kilometer unternommen. Eine entspannte, wie es heißt. Wer dann noch nicht genug hatte, konnte weitere zehn Kilometer oben drauf legen. Das Ganze bei Durchschnittsgeschwindigkeiten, für die die meisten Menschen ganz schön strampeln müssen.

Von Kerstin Adass