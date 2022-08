Umfangreiche Straßensperrungen im Ortskern

Während der Open-Air-Veranstaltung mit Live-Musik und dem eigentlichen Havixbecker September am 10. und 11. September (Samstag/Sonntag) wird der Ortskern nicht mit dem Auto erreichbar sein. Darauf weisen Marketing Havixbeck und Gemeinde hin und bitten alle Bürger für den Zeitraum des Festes darum, Hauptstraße, Schulstraße und Altenberger Straße zu umfahren oder das Auto gleich zu Hause zu lassen.

Straßensperrungen weitläufig umfahren

Für auswärtige Besucher stehen Parkplätze an der Blickallee, am Bürgerpark und an der Baumberg-Sporthalle zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung. Hinweisschilder leiten den Verkehr zu den nächstgelegenen Parkplätzen. Konkret, so der Marketingverein, gehe es bei den Straßensperrungen um die Bereiche Kreuzung Hauptstraße/Schulstraße, Altenberger Straße vom Bestensee-Platz bis zum Hotel Kemper, Schulstraße bis Einmündung Geschwister-Scholl-Straße, Kreuzung Hauptstraße/Blickallee und Kreuzung Hauptstraße/Blickallee, Gennericher Weg.

Keine Parkmöglichkeiten im Ortskern

Bereits am 7. September (Mittwoch) werden auf den Parkstreifen und Parkbuchten Hinweisschilder für die Veranstaltung aufgestellt. Am 9. September (Freitag) werden ab circa 11 Uhr Absperrmaßnahmen rund um den Bühnenbereich (Parkplätze vor dem Asiahub auf der Schulstraße) erfolgen. Am 10. September (Samstag) treten dann ab 17 Uhr die Straßensperrungen in Kraft.

Da die Aufbauarbeiten für den Havixbecker September am 11. September (Sonntag) bereits um 6.30 Uhr beginnen, sollten zu diesem Zeitpunkt keine Fahrzeuge mehr im Ortskern geparkt sein. Auch für die Anwohner besteht dann keine Möglichkeit mehr, ihre Fahrzeuge in den gesperrten Bereichen zu bewegen oder sie aus den Garagen zu holen. Marketing Havixbeck und die Gemeindeverwaltung bitten daher alle Anlieger, ihre Fahrzeuge frühzeitig aus den Parkbuchten und Einfahrten herauszufahren.