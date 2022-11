Umgestürzter Teleskoplader fängt Feuer

Bei Waldarbeiten stürzte in den Baumbergen ein Teleskoplader um und geriet in Brand. Mit 30 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck zum Unglücksort aus.

Unfall bei Waldarbeiten in den Baumbergen

30 Einsatzkräfte waren in den Baumbergen vor Ort, um einen bei Waldarbeiten entstandenen Brand zu löschen.

Die Einheit Havixbeck der Freiwilligen Feuerwehr wurde am Dienstag um 16.35 Uhr zu einem Einsatz in die Baumberge gerufen. In Lasbeck war ein Teleskoplader bei Waldarbeiten umgekippt. Danach fing das Fahrzeug Feuer.

Beim Eintreffen von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst befand sich anfangs keine Person mehr vor Ort, heißt es in einem Pressetext der Feuerwehr. Umgehend suchten die Einsatzkräfte die Umgebung nach verletzten Personen ab. Dazu wurde auch die Drohne der Feuerwehr eingesetzt. Kurz darauf kamen die Unfallbeteiligten wieder zurück zur Unfallstelle.

Zwischenzeitlich hatten die 30 Kameradinnen und Kameraden unter Atemschutz bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Der Einsatz unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Christian Menke dauerte über eine Stunde.