Unbekannter geht Mädchen an

Ein unbekannter Mann ist am Montag ein zwölfjähriges Mädchen angegangen. Das teilt die Kreispolizeibehörde mit. Gegen 14.45 Uhr fand der Sportunterricht einer Schulklasse im Habichtspark statt. Beim Baseballspiel rollte der Ball in Richtung Schulgelände. Das Mädchen lief los, um diesen zu holen. Der bislang unbekannte alkoholisierte Mann hielt sich mit einem Hund in diesem Bereich auf. Er packte die Zwölfjährige unvermittelt am linken Oberarm und brüllte sie an. Der Aufforderung des Mädchens, es loszulassen, kam der Unbekannte nicht nach. Daraufhin riss sich die Schülerin los. Der Mann verließ den Ort samt Hund.

Der Unbekannte soll wie folgt aussehen: circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, 40 bis 50 Jahre alt, Glatze, ungepflegter Bart und komplett weiß bekleidet. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen unter der Rufnummer 0 25 41/14-0 um sachdienliche Hinweise.