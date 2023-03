Unfall mit fünf Verletzten

Die Feuerwehr Havixbeck rückte am Sonntag zu einem Unfall an der Kreuzung "Wildermann" aus.

Wie die Polizei des Kreises Coesfeld am Montag zum Unfallhergang mitteilte, wollte eine 77-jährige Autofahrerin aus Münster von der Kreisstraße 1 in Havixbeck auf die L874 in Richtung Münster einbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 44-jähriger aus Hilter am Teutoburger Wald die L874 in Fahrtrichtung Münster. Die 77-Jährige fuhr trotz des Stopp-Schildes auf die L874 ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer.

Im Fahrzeug der Münsteranerin befanden sich noch zwei weitere Mitinsassen, die sich wie auch die 77-Jährige selbst bei dem Unfall verletzten. Krankenwagen brachten sie in ein Krankenhaus.

Im Fahrzeug des 44-Jährigen befanden sich ebenfalls zwei weiteren Insassen, darunter ein Kleinkind. Die Beifahrerin und das Kind erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort ambulant behandelt. Die Unfallstelle blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt.

Zu dem Einsatz rückte auch die Einheit Hohenholte der Freiwilligen Feuerwehr Havixbeck aus. Ebenfalls eilte die Ersthelfergruppe der Feuerwehr Havixbeck zur Kreuzung „Wildermann“. Außerdem war der Einsatzleitwagen der Einheit Havixbeck vor Ort.

Dort nahmen die Einsatzkräfte auslaufende Betriebsstoffe auf und sicherten die Unfallstelle. Die Ersthelfergruppe der Feuerwehr leistete den fünf verletzten Personen medizinische Hilfe. Insgesamt waren fünf Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.