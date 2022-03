Unfallstatistik: Keine Fußgänger verunglückt

Die Unfallzahlen sind in der Gemeinde Havixbeck in fast allen Bereichen zurückgegangen. Nur einzelne Ausreißer nach oben finden sich in der polizeilichen Statistik für 2021.

Mit Inzidenzen kennen sich corona-geplagte Bürger ja mittlerweile aus. Inzidenzen, also gemeldete Fälle pro 100 000 Einwohner, finden sich auch in der aktuellen Unfallstatistik der Kreispolizeibehörde. Für Havixbeck liegt die Inzidenz bei der Unfallhäufigkeit bei 600, bei der Verunglücktenhäufigkeit beträgt sie 343. Was ziemlich hoch klingt, ist in absoluten Zahlen bei einer Gemeinde mit rund 12 000 Einwohnern sehr überschaubar.

Die Unfallzahlen in Havixbeck sind in fast allen Bereichen zurückgegangen. 79 gemeldete Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Kraftfahrzeugen weist die Statistik auf, neun weniger als im Vorjahr. Dabei wurden 28 Menschen verletzt, acht schwer und 20 leicht. 2020 sind laut der Datenerfassung der Polizei 44 Menschen verletzt worden, davon 14 schwer. Gestorben ist in den vergangenen beiden Jahren im Straßenverkehr niemand. Kein einziger Fußgänger verunglückte 2021, 2020 waren es acht. Bei zwei Unfällen entstand hoher Sachschaden. Bei 50 Unfällen sind Unfallbeteiligte geflohen, fünf mehr als im Jahr zuvor.

41 Menschen verunglückten im Straßenverkehr insgesamt in der Gemeinde, elf weniger als 2020. 14 Personen wurden schwer verletzt (-2), 27 leicht (-9). Unter den Verletzten sind vier Kinder und vier Senioren. 14 Verkehrsteilnehmer verunglückten 2021 mit einem Rad oder E-Bike, 2020 waren es 19. Zwei (-6) wurden dabei schwer verletzt. Drei motorisierte Zweiradfahrer hatten 2021 einen Unfall auf dem Gemeindegebiet, alle sind mit leichten Verletzungen davongekommen. 2020 waren es neun Unfälle mit drei Schwerverletzten.