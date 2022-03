„Unfassbar stolz auf unseren Ort“

Für die Vorbereitung hatten die Organisatoren nicht viel Zeit, denn die Idee zu einem Aktionstag für die Ukraine war erst in dieser Woche geboren. Trotzdem wurde die Veranstaltung ein voller Erfolg. An zahlreichen Ständen trafen sich die Havixbecker. Ersten Schätzungen zufolge sind wohl mehr als 5000 Euro zusammengekommen.

Hüpfburg, Tombola, Musik, Grillwurst und Getränke: Wer es nicht mitbekommen hatte, dürfte sich am Samstag über die belebte Hauptstraße in Havixbeck gewundert haben. Was wie ein – in Pandemiezeiten mehr oder weniger – gewöhnliches Volksfest anmutete, besaß jedoch einen ernsten Hintergrund. Angetrieben von einem Gefühl der Hilflosigkeit hatten Manon und Marlon Weßels vom Conceptstore eine spontane Spendenaktion für die Ukraine initiiert.