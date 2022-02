„Unser Bürgermeister hat professionell gehandelt“

Die geplante neue Kita an der Münsterstraße ist notwendig – ihre Finanzierung allerdings in Gefahr.

Nach Bürgermeister Jörn Möltgen nimmt nun auch der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen Stellung zu den Vorwürfen der CDU bezüglich des Kita-Projektes an der Münsterstraße.

„Dass Jörn Möltgen schnell und zielgerichtet die Probleme des Bauträgers für den an der Münsterstraße geplanten Kita-Neubau aufgenommen hat, können wir nur loben“, heißt es in der Pressemitteilung. Nach dem Bekanntwerden der Finanzierungsschwierigkeiten aufgrund des unerwarteten Wegfalls der eingeplanten KfW-Förderung habe er direkt Kontakt zum Wirtschaftsministerium in Berlin aufgenommen. Dass er dafür die Grünen-Bundestagsabgeordnete Dr. Anne Monika Spallek als Bindeglied genutzt hat, sei „der normale, erfolgversprechende und zielgerichtete Weg“. Sie ihrerseits habe dann direkt Kontakt zu den beiden parlamentarischen Staatssekretären aufnehmen können, so die Grünen.

„Direkten Kontakt nach Berlin aufgenommen“

„Die CDU Havixbeck hat seit Urzeiten stets selbst ihre kurzen Drähte nach Berlin genutzt und dieses Vorgehen zum Wohle Havixbecks gelobt. Sie muss es jetzt wohl aushalten können, wenn unser Bürgermeister heute über seine Kontakte die aktuelle Bundesregierung anspricht, um auf die Wiederaufnahme der entsprechenden Förderung zu drängen und die bedrohliche Situation hier vor Ort zu schildern“, heißt es weiter. Dafür seien Parteien in einer Demokratie da – und es sei in diesem Fall besonders sinnvoll, da das zuständige Wirtschaftsministerium in grünen Händen liegt.

„Der Weg an die Presse ist ein legitimes Mittel, um politisches Handeln zu motivieren – und genau darum wurde aus dem politischen Berlin in diesem Fall auch gebeten“, schreiben die Grünen. Die Weiterentwicklung des KfW-Programms innerhalb der Ampel-Koalition in Berlin brauche solche Signale und Impulse von außen, von lokaler Ebene. Deshalb habe es den Pressetermin im Rathaus am Montag gegeben. Am späten Montagabend seien auch alle Sprecherinnen und Sprecher der Ratsfraktionen über dieses Vorgehen informiert worden. „Unser Bürgermeister Jörn Möltgen hat professionell gehandelt und informiert.“

Wer dieses Vorgehen als Wahlkampfauftritt tituliere, betreibe ganz offensichtlich Stimmungsmache und befinde sich selbst im unsachlichen und durchsichtigen Wahlkampfmodus, so die Grünen. Und wer mit klarer Mehrheit demokratisch beschlossene Vorhaben als „zweifelhafte Prestigeprojekte“ (des Bürgermeisters) bezeichne, ist immer noch nicht in den geänderten Realitäten nach der Kommunalwahl angekommen.