Unter den Besten in NRW

Martha Ebel und Simon Jankord haben kürzlich beide ihr Abitur an der Anne-Frank-Gesamtschule gemacht. Beide haben dabei und im Unterricht zuvor so gute Leistungen erzielt, dass sie nun mit Preisen ausgezeichnet wurden.

Immer wieder gibt es an der Anne-Frank-Gesamtschule Abiturienten, die sich durch besonderes Wissen hervortun. In diesem Jahr sind es Martha Ebel und Simon Jankord, die mit dem Karl-von-Frisch–Abiturientenpreis im Fach Biologie ausgezeichnet wurden.

Laut Fachlehrerin Jutta Kreimer-Bleeck erfasste Simon Jankord den Fachbereich Genetik und Neurologie überdurchschnittlich gut. In beiden Teilbereichen habe er selbstständig Wissen über den Unterrichtsstoff hinaus erarbeitet und den Unterricht bereichert, indem er seine privat erlangten Erkenntnisse mit eingebracht hat. Sein Berufspraktikum absolvierte der Schüler am Institut für Neuro- und Verhaltensforschung bei Prof. Dr. Ralf Stanewsky. Auch diese Erfahrungen brachte er in den Unterricht mit ein.

„Simon ist ein kritischer Geist, er hinterfragt vieles“, so Kreimer-Bleeck. „Dabei versteht er es, alle Teilbereiche der Biologie sinnvoll miteinander zu verknüpfen.“ Bemerkenswert sei seine Teilnahme an der 33. Biologie- Olympiade 2021, in der er NRW-weit den 131. Platz in der ersten Runde erreichte.

TOP 15 in NRW

Mitschülerin Martha Ebel, die ihr Abitur mit 1,0 absolvierte, wurde gleichfalls ausgezeichnet. Laut Kreimer-Bleeck verfüge sie im Fach Biologie über ein umfangreiches Allgemeinwissen, das sie durch den Unterricht und darüber hinaus stark vertiefen konnte. „Martha zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr komplexe Inhalte schnell versteht und vor allem mit bereits zuvor, privat oder im Unterricht Gelerntem, verknüpfen kann.“ Des Weiteren gelinge es ihr, dies auch für alle Mitschüler verständlich zu erklären. Bei der 33. Bio-Olympiade 2021 hatte sie es in die zweite Runde geschafft. Damit erreichte sie NRW-weit den 15. Platz.