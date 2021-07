Unterhaltsam und informativ selbst für alte Hasen

Eine Stunde durch Havixbeck spazieren – in Begleitung von Gästeführerin Annette Sulmann kann das zu einer spannenden Reise in die Vergangenheit werden. Nicht nur für Auswärtige.

Im eigenen Ort noch Neues entdecken? Für alteingesessene Havixbecker mag das schwer vorstellbar sein. Doch der Verein Marketing Havixbeck wendet sich mit seinem Angebot explizit nicht nur an Touristen und Neubürger, sondern auch an „alte Hasen, die vielleicht doch noch die eine oder andere spannende Neuigkeit erfahren können“. Vier offene Führungen soll es im August und September geben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Leitung übernimmt dabei Gästeführerin Annette Sulmann, mit der Marketing Havixbeck schon seit Jahren zusammenarbeitet und die sich im Ort bestens auskennt. Bei der rund einstündigen Tour mit dem Titel „Willkommen in Havixbeck – Geschichte und Geschichten rund um Havixbeck“ führt Sulmann die Teilnehmer an bekannte und weniger bekannte Orte in der Gemeinde und gibt dabei Informatives sowie Unterhaltsames zum Besten.

Geschichte und Geschichten

Der Rundgang durch die Geschichte fängt am Torbogen an, an dem noch heute Einschusslöcher spanischer Söldner zu sehen sind, führt dann über den Kirchplatz und weiter in Richtung Haus Sudhues. An mehreren Stationen macht Annette Sulmann Halt und erzählt zur Geschichte sowie Geschichten rund um Havixbeck und veranschaulicht dabei, wie sich der Ort über die Jahrhunderte von einer kleinen Siedlung bis zu seinem heutigen Erscheinungsbild entwickelt hat.

Daniela Rosendahl vom Marketing-Büro ist überzeugt, dass das Konzept gut ankommen wird und interessante Einblicke für jedermann bietet. „Ich bin ja selbst schon seit Jahren Havixbeckerin, habe aber noch nie eine Tour im eigenen Ort gemacht. Da, wo man wohnt, macht man das oft nicht“, sagt sie selbst und findet, dass sich das dringend ändern sollte.

Keine Anmeldung erforderlich

Die Führungen sind bewusst als offenes Angebot gestaltet. Eine vorherige Anmeldung ist deshalb nicht erforderlich. Kurzentschlossene Teilnehmer seien also herzlich willkommen. „Einfach hingehen – und wer da ist, ist da“, sagt Daniela Rosendahl.

Treffpunkt ist bei allen vier offenen Führungen der Torbogen am Kirchplatz. Der Kostenbeitrag in Höhe von 5 Euro ist direkt vor Ort zu bezahlen. Los geht es jeweils um 17 Uhr. Die Führungen finden statt am 7. August, 21. August, 4. September und 25. September (jeweils samstags).