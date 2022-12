Unterrichtsfächer live erleben

Beim Tag der offenen Tür der Anne-Frank-Gesamtschule kann in kleinen Gruppen die Schule erkundet werden. An den Standorten in Billerbeck und Havixbeck können Unterrichtsfächer live erlebt sowie Klassen- und Fachräume besichtigt werden.

Zum Tag der offene Tür lädt die Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) an ihren beiden Standorten ein. In Billerbeck sind am Freitag (9. Dezember) um 16 Uhr alle interessierten Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern zu einer Schulführung eingeladen. In Havixbeck begrüßt am Samstag (10. Dezember) um 11 Uhr Schulleiter Dr. Torsten Habbel gemeinsam mit den Schülersprechern Nele Burghard und Michael den Hartog die Gäste im Forum der Schule.

Großer Einzugsbereich

„Wir freuen uns über jede Schülerin und jeden Schüler aus Havixbeck, Billerbeck sowie aus den 20 Grundschulen der Baumberge-Region und aus Münster. Alle sollen sich ein realistisches Bild von unserer Schule machen“, weist der Schulleiter in einer Pressemitteilung auf den großen Einzugsbereich der Gesamtschule hin.

In kleinen Gruppen wird die Schule erkundet: Unterrichtsfächer können live erlebt werden, Klassen- und Fachräume besichtigt werden. Das MINT-Profil der Schule wird bei der Roboter-AG oder in den Technikräumen erlebbar.

Oberstufenzentrum stellt sich vor

Das Oberstufenzentrum stellen dessen Leiterin Jeanette Reineke und Oberstufenschüler vor. Hier können Schüler von Gymnasien oder von Haupt- und Realschulen mit entsprechendem Qualifikationsvermerk aufgenommen werden.