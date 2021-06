Unterstützung für Waisenkinder in Malawi

Der Verein Open-hearts-Malawi freute sich über eine Spende von 500,75 Euro. Schüler der Laurentiusschule in Coesfeld übergaben das Geld an die in Hohenholte ansässige Organisation.

An den Verein Open-hearts-Malawi mit Sitz in Hohenholte überreichten die Schüler der Klasse 2/4d der Laurentiusschule in Coesfeld die Summe von 500,75 Euro. Die erste Vorsitzende des Vereins, Monika Freitag-Knüppel, nahm die Spende dankbar entgegen.

Im Rahmen einer Unterrichtsreihe im Fach Sachunterricht zum Thema „Werbung“ hatte die Klasse in der Weihnachtszeit eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die Idee dahinter war, für einen guten Zweck eine Werbung zu gestalten, anstatt wie üblich für Süßigkeiten oder Spielzeug. Der Plan wurde kurz vor den Weihnachtsferien mit einem Kuchen- und Gebäckverkauf in die Tat umgesetzt. Die Eltern der Klasse 2/4d ließen sich von ihren Kindern für diesen guten Zweck begeistern und stifteten Kuchen, Muffins, Brezel und Plätzchen, die an die Mitschüler verkauft wurden.

Monika Freitag-Knüppel folgte gern der Einladung der Klassenlehrerin Daniela Füllgraf und berichtete bei dieser Gelegenheit den Schülern in einem Bildervortrag über die Arbeit des Vereins Open-hearts-Malawi (OHM). Dieser unterstützt seit 15 Jahren die Bildung von bedürftigen Kindern, die ihre Eltern durch AIDS und andere Krankheiten verloren haben. Mit den Spenden ermöglicht OHM in jedem Jahr 40 Waisen den Besuch der Sekundarschule, kauft Schulmaterialien und Schulkleidung.

Mit dieser Sonderspende können zusätzliche Projekte wie zum Beispiel ein Girlscamp oder auch Nachhilfe gefördert werden. Darüber freut sich der Verein Open-hearts-Malawi sehr und dankt den Kindern der Klasse 2/4d.