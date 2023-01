Unterwegs für Kinder in Indonesien

Rund 70 Kinder in Havixbeck und weitere 15 in Hohenholte laufen an diesem Wochenende von Haus zu Haus und beteiligen sich somit an der deutschlandweiten Sternsingeraktion. In zwei Aussendungsgottesdiensten wurden die Mädchen und Jungen auf den Weg geschickt.

Nun sind sie wieder unterwegs, malen ihren Segen an die Haustüren und sammeln Spenden für Kinder in Not. Rund 70 Kinder in Havixbeck und weitere 15 in Hohenholte laufen an diesem Wochenende von Haus zu Haus und beteiligen sich somit an der deutschlandweiten Sternsingeraktion. Mit jeweils einem Aussendungsgottesdienst in der St.-Dionysius-Kirche in Havixbeck und in der St.-Georg-Stiftskirche in Hohenholte sind die als „Heilige Drei Könige“ verkleideten Kinder am Freitagmorgen losgeschickt worden.