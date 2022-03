„Urban Gardening“ bringt den Sieg

Engagiert, selbstständig und erfolgreich: Lara Huck, Ronja Lamers und Lena Heuring (v.l.) in ihren Squarefood-Gardening-Beeten, die sie angelegt und gepflegt haben. Außerdem haben sie jede Menge Fledermauskästen und Nisthilfen erstellt.

Die ganze Klasse 9.2 der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) applaudierte, als Klassenlehrerin Gabi Möller verkündete, dass Lara Huck, Lena Heuring und Ronja Lamers beim 69. Europäischen Wettbewerb den ersten Platz im Landesentscheid belegt haben.

Die Teilnahme am Wettbewerb fand an der AFG auch in diesem Jahr wieder im Rahmen der Begabtenförderung statt. Der Wettbewerb stand unter dem Thema „Nachhaltigkeit“. Je nach Klassenstufe konnte aus verschiedenen Unterthemen gewählt werden. Lara, Lena und Ronja wussten sofort, dass sie sich mit „Urban Gardening“ beschäftigen wollen. Und das taten sie dann auch fünf Monate lang sehr intensiv, berichtet die AFG.

Noch am Tag der Projektvorstellung riefen die 15-Jährigen, die aus Billerbeck und Darup kommen, bei der Stadt Billerbeck an und vereinbarten ein Treffen mit Verwaltungsmitarbeiterin Birgit Nachbar, um über geeignete Plätze für öffentliche Gemüsebeete zu beraten.

Fünf Monate intensiv gearbeitet

So entstand der Kontakt zum Verein „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (KJFH), der unter anderem Träger der Offenen Ganztagsgrundschule und der Kita Kunterbunt ist. Schnell war die Idee geboren, die ehemalige Spielfläche der Kita, die sich hinter dem Johannisschulgebäude befindet, in einen Gemüsegarten für die OGS umzuwandeln. „Genau das wollten wir dort umsetzen, bislang fehlte uns aber die Zeit. Die Schülerinnen kamen genau richtig“, so Ludger Althoff von der KJFH, der den Mädchen mit tatkräftiger Unterstützung zur Seite stand.

Aufgestellt wurden selbst gebaute sogenannte Square­food-Gardening-Bee­te. Hierbei handelt es sich um nie­drige Hochbeete aus Holz, die in gleich große Quadrate geteilt werden, in denen verschiedene Gemüsesorten und Kräuter – zum Beispiel Mangold, Salat, Schnittlauch oder Petersilie – angebaut werden. Drei solcher Beete wurden für die OGS gebaut, ein weiteres für die Kita Kunterbunt. Außerdem bastelten die Mädchen in stundenlanger Arbeit Vogelhäuser, Fledermauskästen und Insektenbehausungen, die nun in direkter Nähe des Gemüsegartens hängen.

Quadratische Beete, Nistkästen und mehr

Um die Kosten für Holz, Erde und Pflanzen zu decken, fragten sie bei Stiftungen, Firmen und Vereinen an. Die Westfälischen Nachrichten veröffentlichten einen Aufruf der Mädchen, in dem sie um Werkzeugspenden baten, die sie auch reichlich erhielten, wie die AFG in ihrer Pressemitteilung berichtet.

Alle Arbeitsschritte und Arbeitsergebnisse hielten die drei Schülerinnen in einem Projekttagebuch fest. Dieses wurde mit einer Fotodokumentation zu ihrem Projekt beim Europäischen Wettbewerb eingereicht und überzeugte auch die Jury. Nun liegt ihr Projekt-Beitrag der Jury des Bundesentscheids vor, die bis Ende März die Gewinner für ganz Deutschland küren wird.

AFG-Lehrerin Dr. Franziska Dittert, die schon zum zweiten Mal Preisträgerinnen dieses Wettbewerbs erfolgreich betreut hat, ist begeistert: „Es war beeindruckend zu sehen, wie selbstständig die drei Schülerinnen fast täglich an ihrem Projekt gearbeitet haben. Egal ob Kontakte zum Rathaus, zu Geldgebern oder zu Handwerksprofis – ganz souverän haben sie sich die Unterstützung organisiert, die sie brauchten.“

Den drei Schülerinnen hat das Projekt viel Spaß gemacht: „Unsere Motivation war, dass wir mal etwas Neues ausprobieren wollten. Außerdem haben wir in der Zeit viel geschafft. Diese Fortschritte haben uns immer wieder angespornt.“