Vater und Tochter machen „Saite an Saite“ Musik

Am 16. Oktober (Samstag) um 19.30 Uhr bietet das Baumberger-Sandstein-Museum ein Konzert mit der reizvollen Besetzung Harfe und Gitarre. Präsentiert werden klassische Stücke unter anderem von Johann Sebastian Bach und Gabriel Fauré, aber auch Eigenkompositionen und Variationen über Volkslieder.

Unter dem Titel „Saite an Saite“ spielen Fanny Herbst (Harfe) und ihr Vater, der Gitarrist Udo Herbst. Beide haben ihre Instrumente klassisch studiert, Fanny Herbst am ArtEZKonservatorium in den Niederlanden und an der Folkwangschule in Essen. Udo Herbst studierte in Berlin und Köln und verfügt über große Erfahrung mit den unterschiedlichsten Musikstilen.

Studierte Musiker

„Tatsächlich war Udo Herbst schon beim ersten Konzert, das im Sandsteinmuseum stattfand, mit dabei: Das war im Februar 1995 mit dem Dada-Kabarett ‚Theaitetos Trio‘“, heißt es in der Ankündigung des Konzertes. Rund 23 Jahre später, im Januar 2018, hatte er dann auch mit der klassischen Gitarre einen umjubelten Auftritt im Museum.

Die Karten für das Konzert kosten 14 Euro, Reservierungen sind möglich unter der Rufnummer 0 25 07/15 96 oder per Mail an info@sandsteinmuseum.de

Das Museum bittet darum, für die Abendkasse das Eintrittsgeld passend bereitzuhalten, um lange Schlangen zu vermeiden. Es dürfen auch nur Gäste teilnehmen, die entweder geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sind. Auch diese Nachweise sind bereitzuhalten, sie werden kontrolliert.