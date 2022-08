Verbundenheit mit der Natur selbst entdecken

Bereits 20 Jahre gibt es die AWO-Kindertagesstätte in Gennerich, in der nach den fünf Säulen des Kneippschen Gesundheitskonzeptes – innere Balance, Ernährung, Pflanzen, Bewegung und Wasser – gelebt wird. Dass der runde Geburtstag nicht nur im kleinen Rahmen gefeiert werden sollte, war Kita-Leiterin Sarah Weiper und ihrem Team schnell klar. „Wir wollten uns präsentieren und zeigen, wer wir sind“, erklärte die sichtlich aufgeregte Weiper. Der Kindergarten, in dem derzeit 34 Kinder in zwei Gruppen betreut werden, liege im Außenbereich und sei nicht für alle von der Landstraße 550 offensichtlich gut erkennbar.

Buntes Programm für Klein und Groß

Anlässlich der Feierlichkeiten hatten die Erzieherinnen, Erzieher und Eltern einiges auf die Beine gestellt. „Alle haben viel gerödelt, damit wir mit möglichst vielen Menschen gemeinsam feiern können“, so Weiper, deren Aufregung mit Verlauf der Feier langsam abfiel. Begrüßt wurden die Gäste von einem kleinen Flohmarkt, einer Hüpfburg und einer Tombola des Elternbeirates mit Preisen, die Kinderaugen leuchten ließen.

Mit einem bunten Festprogramm feierte die AWO-Kita Gennerich ihr 20-jähriges Bestehen. Foto: Ina Geske

„Es sollte aus Havixbeck für Havixbeck sein“, erklärte Sarah Weiper, die dankbar für die zahlreichen Spenden örtlicher Unternehmen war. Der Erlös gehe in Anschaffungen für die Einrichtung oder in Ausflüge mit den Kindern. Neben Kinderschminken, dem Spielplatz der Einrichtung und großen Spielbausteinen wurde auf dem Gelände um die alte Mühle den Gästen das Konzept von Sebastian Kneipp nähergebracht.

Kneippverein stellt Tretbecken auf

Dank des Kneippvereins Steinfurt gab es ein Tretbecken, ein Handbecken und einen kleinen Barfußpfad. Die Kinder würden regelmäßig Anwendungen nach Kneipp erleben, allerdings in kleinerem Rahmen als es beim Festtag aufgebaut war, teilte Weiper mit. Die Naturverbundenheit der Kita konnte auch im eigenen Kräutergarten entdeckt werden. So rätselten die Gäste darüber, ob es sich um Zitronenmelisse oder Pfefferminze handelte, und sie durften unter anderem den Duft von Rosmarin wahrnehmen.

Auch der Geschmackssinn war gefragt: Auszubildender Hassan hatte Essen aus seiner libanesischen Heimat gekocht. „Es ist alles vegetarisch und einiges auch vegan“, freute sich Sarah Weiper. Oft würden Vegetarier nicht unbedingt berücksichtigt oder das Angebot sei mager. Das sei in der Kita Gennerich, in der generell wenig Fleisch oder Fisch auf der Speisekarte stehe, anders.

Tanz zum „Körperteil Blues“

Auch die Kinder brachten sich in das Programm ein. Sie begrüßten die Besucher mit einem Tanz zum „Körperteil Blues“ und luden zum Mitmachen ein. Selbst aktiv werden konnten alle auch beim Kalari-Workshop, den Janina Kock und Patrick Fink vom Kalari-Center Havixbeck anboten.

Dass das Programm ankam, war überall unter den Gästen zu hören. „Es ist ja richtig toll hier“, stellte auch die stellvertretende Bürgermeisterin Gisela Weitkamp, die unter anderem zum Gratulieren vorbeigekommen war, fest. Vor 20 Jahren sei sie auch schon einmal zur Besichtigung da gewesen. Jetzt zeigte sie sich stolz, dass vielleicht bald ihr Enkelkind in die Kita Gennerich aufgenommen werde.