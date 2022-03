Der Verein, der den Bau des Bürgerradwegs entlang der L 874, organisieren will, steht in den Startlöchern. Am Donnerstag (24. März) soll er gegründet werden. Und ein Name steht auch schon zur Auswahl.

Vom Haus Klute aus in Richtung Abzweig Haus Stapel soll entlang der L 874 ein Bürgerradweg gebaut werden. Der dafür nötige Verein soll am Donnerstag gegründet werden.

Es geht voran beim Thema Bürgerradweg entlang der L 874. Nachdem die Politik zuletzt in den Ausschüssen die vorherige Gründung eines verantwortlichen Vereins als Ansprechpartner anmahnte, steht dieser nun schon fast in den Startlöchern. Noch an diesem Donnerstag (24. März) soll die Gründungsversammlung stattfinden.

Das teilte am Montagmorgen Erich Weitkamp der Redaktion mit. Weitkamp hat den schon im September an den Rat gestellten Antrag mitunterzeichnet und ist als einer der betroffenen Grundstückseigentümer federführend bei dem Vorhaben. Am Donnerstag um 19 Uhr lädt er deshalb alle Interessierten zur Versammlung im Historischen Brauhaus Klute ein. Denn weitere Mitstreiter seien natürlich gerne gesehen. „Je mehr, desto besser“, so Weitkamp.

Weitere Mitstreiter sind gerne gesehen

Doch auch so sei man sehr zuversichtlich, dass bei der Gründungsversammlung alles glatt gehe, sagt Weitkamp. Für die Erstellung der Mustersatzung und die Versammlungsleitung habe man Notar Ulrich Lork gewinnen können.

Ein möglicher Name für den Verein steht ebenfalls bereits zur Auswahl. Nach derzeitigem Stand soll er als „Bürgerradweg Hangsbeck-Walingen“ firmieren.

„Auch für die bisher vorgesehenen vier Vorstandsposten haben wir Bewerber“, sagt Weitkamp. Natürlich müssten die aber erst bei der Versammlung gewählt werden. Dafür müssen mindestens sieben künftige Vereinsmitglieder anwesend seien. Doch auch darin sieht Weitkamp kein Problem. Aus der direkten Nachbarschaft, aber auch darüber hinaus hätten sich schon mehr als genügend Mitstreiter bereit erklärt zu kommen. „Nach dem Daumen-hoch-Prinzip haben wir schon 27 Zusagen für Donnerstag“, so Weitkamp lachend. Wie gesagt: Es dürfen gerne noch mehr werden.

Start mit 900-Meter-Teilstück

Wenngleich es zunächst nur um das erste, gut 900 Meter lange Teilstück von Klute bis zum Abzweig Haus Stapel geht, das möglichst noch in diesem Jahr gebaut werden soll, hofft man bei den Initiatoren des Bürgerradwegs natürlich, dass dieser zeitnah weitergebaut wird. Für das gesamte, rund drei Kilometer lange Stück hat die Gemeindeverwaltung mittlerweile auch den Antrag auf Förderung beim Landesbetrieb Straßen.NRW gestellt. Das ist allerdings erstmal nur vorsorglich geschehen. Ob und wie schnell es über das erste Teilstück hinaus weitergehen wird, ist eine Frage der Politik. Die wird sich nun erneut mit der überarbeiteten Vorlage für die ersten gut 900 Meter beschäftigen – voraussichtlich am 31. März im Haupt- und Finanzausschuss.