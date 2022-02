Vereinsgründung für März geplant

Beim Bürgerradweg ging es auch im Gemeinderat am Donnerstag nicht wirklich weiter. Das Thema wurde erneut verschoben. „Noch nicht entscheidungsreif“, urteilten die Grünen. Die Unterstützer wollen dagegen vor einer Vereinsgründung das Signal, dass die Gemeinde tatsächlich plant, die Förderung für den gesamten Radweg zu beantragen.

Entscheidung über Bürgerradweg an der L 874 erneut vertagt

Die Entscheidung zum Bürgerradweg an der Landesstraße 874 ist im Gemeinderat noch nicht gefallen. Der Verein, der den Radweg bauen will, soll aber schon gegründet werden.

Nachdem die Entscheidung zum Bürgerradweg an der L 874 bereits in den Ausschüssen mehrfach geschoben wurde und dann eigentlich am Donnerstag im Gemeinderat getroffen werden sollte, wurde der Tagesordnungspunkt dort auf Antrag der Grünen erneut gestrichen.