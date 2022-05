Verkehrs-Knoten gemeinsam durchschlagen

Havixbeck

Neuralgische Punkte des Verkehrs in Havixbeck nahmen rund 30 Teilnehmer eines Spaziergangs durch den Ortskern in Augenschein. Die Anregungen der Bürger sollen in ein Mobilitätskonzept einfließen, das derzeit für die Gemeinde erstellt wird.

Von Henning Tillmann