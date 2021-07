VHS setzt auf richtige Mischung

Nein, in die Zukunft schauen kann Esther Joy Dohmen nicht. Die Leiterin der Volkshochschule Dülmen – Haltern am See – Havixbeck fühlt sich dennoch gerüstet für das, was in den kommenden Monaten kommen könnte. Improvisieren, umplanen, möglich machen: In der Corona-Zeit hat das VHS-Team den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern schnell alternative Angebote entwickelt. Als andere noch vage über digitale Formate nachdachten, lud die Volkshochschule bereits im März 2020 zum Online-Vortrag ein. „Die vergangenen Monate waren ein Lernprozess mit Erfahrungen, von denen wir jetzt profitieren und die auch unser neues Programm prägen“, sagt Esther Joy Dohmen in einer Pressemitteilung der VHS.



Dass trotzdem nicht alles digital ist, sieht man an den frisch gedruckten Programmheften: „Die Auflage reduzieren wir zwar Jahr für Jahr, da sich immer mehr Menschen über unsere Internetseite informieren. Aber verzichten können wir nicht auf das gedruckte Heft“, sagt die VHS-Leiterin.

Gedrucktes Programm bleibt unverzichtbar

Es ist mal wieder kein inhaltliches Leichtgewicht geworden: 744 Kursangebote auf knapp 200 Seiten sprechen eine deutliche Sprache. Präsenz-Veranstaltungen tummeln sich darunter ebenso wie Online-Kurse und Exkursionen. Alle Angebote sind, Stand heute, mit Blick auf die Pandemie auch in dieser Form durchführbar. Und falls sich die Vorschriften doch wieder verschärfen sollten, hat das VHS-Team vorgesorgt: „Wo es möglich ist, können Kurse im Notfall digital fortgesetzt werden. Das haben wir mit unseren Kursleitungen im Vorfeld besprochen“, erklärt Nicole Wellmann, Leiterin des Programmbereiches Gesundheit.

Mit der Seminarreihe „Gemeinsam gesund leben“ hat sie ein besonders interessantes Format eingebracht: Gemeinsam mit der Fachhochschule Münster vermittelt die VHS an 15 Abenden ab Januar 2022, was zu einem nachhaltigen Lebensstil gehört – von der Ernährung, über Entspannungstechniken bis zur Gesundheitsvorsorge.

Reihe zum nachhaltigen Lebensstil

Das neue Programm steht unter dem Jahresthema „Wohnen und Leben“. Das VHS-Team hat Angebote eingebunden, die neue Ansätze für nachhaltiges Handeln vorstellen. Auf Bewährtes wird dennoch nicht verzichtet: So bleibt der Sprachen-Bereich auch weiter von besonderer Bedeutung. Fremdsprachen-Programmbereichsleiter Tobias Kreiten freut sich besonders auf den neuen „Französisch-Club“ im Kulturhaus „Speicher III“ in Hohenholte. Auch die Deutsch-Kurse und Einbürgerungstests können wieder in Präsenz durchgeführt werden. „Der Bedarf ist groß, denn beispielsweise die Tests konnten wir während des Lockdowns nicht durchführen“, sagt Programmbereichsleiterin Susanne Hoeft. Auch die Wassersportkurse im düb finden wieder statt. Hierfür sucht die VHS noch Kursleitungen, die eine Qualifikation als Übungsleiter vorweisen können.

Das Programm ist an vielen öffentlichen Stellen ausgelegt. Alle neuen Kurse sind zudem im Internet zu finden.