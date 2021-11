Vibro-Trucks sind der Geothermie auf der Spur

Die seismischen Untersuchungen zur Erkundung des mitteltiefen und tiefen Untergrunds (bis 6 Kilometer Tiefe) im zentralen Münsterland erreichen nun auch das Havixbecker Gemeindegebiet. Die Kolonne der Vibro-Trucks führt jetzt die letzen Messungen auf der Achse Münster-Rosendahl durch.

Von Dienstagabend (30. November) bis Mittwochmorgen (1. Dezember) ist laut Einsatzplan die Route Gievenbeck/A 1 bis Hohenholte an der Reihe. Die Messstrecke führt nördlich an Burg Hülshoff vorbei. In der Nacht von Mittwoch (1. Dezember) zu Donnerstag (2. Dezember) zieht die Messkolonne weiter von Hohenholte über Walingen zu Thumanns Mühle und in die Bauerschaft Temming auf Billerbecker Stadtgebiet.

Spezialfahrzeuge mit Rüttelplatten

Der Konvoi besteht aus Spezialfahrzeugen, die mit Rüttelplatten Schwingungen (Schallwellen) in den Untergrund bringen. Diese Schwingungen werden von den Gesteinen reflektiert. Spezielle Mikrofone, sogenannte Geofone, zeichnen die Daten auf. Die Auswertung der Daten liefert den Geologen ein zweidimensionales Bild des Untergrunds.

Da die Fahrzeugkolonne sich sehr langsam bewegt, kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Auch kann die Nachtruhe der direkt an der Messstrecke wohnenden Bürger beeinträchtigt werden. Die vom Land angeordneten Untersuchungen dienen dazu, Möglichkeiten der Geothermie-Nutzung zu ermitteln. In den tiefen Kalkschichten wird heißes Wasser vermutet, das man anzapfen könnte.