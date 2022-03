Viel Aufwand und nur minimale Konsequenzen

Havixbeck

Auf den Start der in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen geltenden Impflicht haben sich das Marienstift Droste zu Hülshoff und das Stift Tilbeck in Havixbeck in den vergangenen Wochen gut vorbereitet. Wegen der jeweils sehr hohen Impfquoten werden die Auswirkungen des Gesetzes dort nur minimal sein.

Von Ansgar Kreuz