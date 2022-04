Viele Köche verderben nicht immer den Brei

Schon seit 25 Jahren kommen im Frühling und im Herbst an jeweils vier Abenden Havixbecker Männer in der Lehrküche der Anne-Frank-Gesamtschule zum Kochunterricht zusammen.

Zu Beginn wurde dieser Kurs zunächst vom Katholischen Bildungswerk für die Hobbyköche angeboten. Der erste Chefkoch, Norbert Konsorski aus Münster, versuchte, den Männern die Kunst des feinen Kochens beizubringen. Er verstand es immer wieder, unter dem Motto „Man(n) nehme. . .“ auch diejenigen, die von Anfang an dabei waren, an den Herd zu locken.

Als er nach zwölfeinhalb Jahren in den verdienten Ruhestand ging, übernahm Matthias Alfert aus Havixbeck die Leitung in der Lehrküche. Zwischenzeitlich war die Organisation des Kochkurses von der Evangelischen Familienbildungsstätte übernommen worden.

Matthias Alfert folgt auf Norbert Konsorski

Da die Nachfrage nach diesem beliebten Kochkurs ständig gestiegen ist, gibt es inzwischen drei Kochgruppen. In der ältesten Gruppe, der Dienstag-Gruppe, sind die „Kerle“ ganz unter sich. Ein starkes Wir-Gefühl, das auch in den privaten Bereich hineinreicht, hat sie in diesen Jahren zusammengeschweißt, heißt es in einer Mitteilung.

In den 25 Jahren wurden rund 600 Speisen aus aller Welt zubereitet und in geselliger Runde das Drei-Gänge-Menü genossen. Beide Chefköche haben in dieser Zeit mit viel Ausdauer und Nervenstärke den Ausbildungsstand kräftig gesteigert, denn einige der Anfänger hatten zuvor zu Hause in der eigenen Küche noch nie einen Kochlöffel angefasst. Jetzt freuen sich alle auf jeden Kochabend, denn Matthias Alfert versteht es in seiner freundlichen Art immer wieder, die Männer für das Kochen zu begeistern.

Betreut werden die Kurse seit vielen Jahren von Eva-Maria Geißler-Höing, Mitarbeiterin der Evangelischen Familienbildungsstätte aus Havixbeck. Ihr dankt die Gruppe genauso wie der Anne-Frank-Gesamtschule, in deren schönen und gut ausgestatteten Lehrküche sie ihre Kochabende durchführen kann.