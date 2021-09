Viele Überraschungen in der Tüte

Am Freitag startet die IHK-weite Aktion „Heimat shoppen“, mit der die lokale Wirtschaft unterstützt werden soll. Auch in Havixbeck hat sich die Kaufmannschaft zusammengetan und will die Kundschaft mit Preisen bedenken (v.l.): Anja Israel (Fräulein Wunder), Cordula Stetskamp (Baumberg-Apotheke), Melanie Meyer (Glückliches Zuhause), Juliana Alberti (Apotheke Am Rathaus), Beate Janning (Buchhandlung Janning), Birgit Lenter (Marketing Havixbeck) und Marlon Weßels (Conceptstore Das schöne Leben).

Foto: Henning Tillmann