Viele unterschiedliche Stile vereint

Slawische Dramatik, italienische Leichtigkeit und spanische Leidenschaft – all das lässt sich musikalisch darstellen. Tatiana Kurenchakova an der Gitarre und Natsumi Sue am Klavier stellten dies am Samstagabend im Sandstein-Museum unter Beweis.

Die beiden jungen Musikerinnen haben ein Musikstudium in ihren Heimatländern schon abgeschlossen – Natsumi Sue in Osaka (Japan) und Tatiana Kurenchakova in Moskau. Seitdem hatten sie schon viele öffentliche Auftritte als Solisten. Das Duo kam zustande, weil beide an der Musikhochschule Münster ein weiteres Studium anschlossen und sich dort kennenlernten.

Das breit gefächerte Programm der Musikerinnen zog das Publikum schnell in ihren Bann. Mit Sergej Rachmaninoff war ein russischer Pianist und Komponist vertreten, mit José Ferrer ein spanischer Gitarrist, Luigi Boccherinis Kompositionen brachten das italienische Element ein. Erstaunlich reibungslos funktionierte das Zusammenspiel des doch eher kraftvollen Klaviers mit der zarten Gitarre. Jede der Musikerinnen hatte auch einige Solo-Auftritte mit verdientem Applaus. Für den Schlussakkord sorgte dann ein kraft- und temperamentvolles Stück von José Ferrer.

Aber ohne eine weitere Zugabe ging es trotzdem nicht, und so wurde das Publikum noch mit einem beschwingten Stück von Boccherini in den Abend entlassen.