Vielfalt lieben – Courage zeigen

Plakataktion „Schule ohne Rassismus“ an der AFG

„Vielfalt lieben, zusammenhalten, fairteilen, zusammenwachsen, Courage zeigen!“ Während sich die Schulgemeinde der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck (AFG) zur Menschenkette aufgestellt hatte (wir berichteten), waren Schülerinnen und Schüler der Schülervertretung (SV) noch aktiv. In der ganzen Schule hängten sie neue Plakate auf, die der Friedenskreis gestiftet hatte: Plakate, die dazu aufrufen, sich nicht rassistisch zu äußern und Courage zu zeigen, wenn Rassismus beobachtet wird.

Seit drei Jahren trägt die AFG das Label „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Und die Schule nimmt den Auftrag, den sie mit der Vergabe des Labels annahm, ernst, heißt es in einer Pressemitteilung. Immer wieder werden in diesem Zusammenhang kleine Projekte von den Schülerinnen und Schülern organisiert. Dazu gehört unter anderem, dass sich die SV um die Stolpersteine im Dorf kümmert, diese immer wieder reinigt und dafür sorgt, dass die Geschichte der jüdischen Bewohner Havixbecks, die deportiert und ermordet wurden, in Erinnerung bleibt.

Wer nun das Schulgelände betritt, dem fallen die vielen bunten Plakate auf. Die Aufforderungen sprechen für sich. SV-Lehrerin Katrin Blumenthal freut sich sehr über das Engagement der Jugendlichen. Ebenso Schulleiter Dr. Torsten Habbel: „Wir fühlen sehr mit den vielen Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen mussten. Genauso aber haben wir die vielen Kriegsflüchtlinge aus dem Nahen Osten, aus Syrien, aus dem Irak, aus Afrika im Blick. Auch denen gelten unser Mitgefühl und unsere Solidarität. Wir lieben die Vielfalt und geben uns Mühe, dass alle zusammenhalten und zusammenwachsen können.“