Vielfältiges Schulangebot erhalten

Havixbeck/Münster

Dem ländlichen Raum wollen Elternvertreter der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) eine Stimme in der Diskussion um einen weiteren Gesamtschulstandort in Münster verleihen. 6500 Unterschriften für den Erhalt der beiden AFG-Standorte in Havixbeck und Billerbeck übergaben sie an Regierungspräsidentin Dorothee Feller.

Von Stephanie Sieme