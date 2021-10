Vier Musiker zu Ehrenmitgliedern ernannt

Eine besondere Ehrung stand an, als das Blasorchester Havixbeck nun mit der schon bekannten Corona-Verspätung seine Mitgliederversammlung durchführte. Auf über 210 Jahre Vereinsmitgliedschaft kommen die vier Musiker, die durch den Vorsitzenden Martin Rölver nun zu Ehrenmitgliedern ernannt und mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet wurden.

Trompeter

Dazu gehört Hoppi Hölscher, der seit über 60 Jahren dem Verein angehört. Er pflegte schon in den 70er-Jahren einen guten Kontakt zu den Schützenvereinen und war selbst mehrfach Schützenkönig, heißt es in einer Pressemitteilung des Orchesters. Seinen Kollegen im Trompetensatz bleibt er bis heute treu. Auch Heinz Holtkötter, ebenfalls Trompeter, ist seit über 60 Jahren Vereinsmitglied. Er hat sich vor allem für die Original Baumberger Musikanten engagiert und war dort lange Zeit Vorsitzender. Sein Name ist außerdem eng mit der Aktion „Herzenswünsche“ verbunden. Als Schlagzeuger war Heinz-Alois Hölscher, dritter Ehrengast des Abends, lange Zeit aktiv. Er kann über 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft vorweisen, in denen er lange Jahre im Vorstand, vor allem als Kassierer, tätig war.

Anderer Weg

Einen etwas anderen Weg in das Blasorchester fand Gerd Oberbeck. Seine Kinder spielten im 1973 gegründeten Jugendorchester, dessen Vorsitzender er später wurde. Sein Name ist verbunden mit dem Jahr für Jahr stattfindenden Biwak (dem heutigen Musikschulfest) und auch mit dem Umbau der ehemaligen Grundschule zur Musikschule Havixbeck, Anfang der 80er-Jahre. Motiviert durch das Vereinsleben, lernte er selbst Tenorhorn und wurde 1997 zum Vorsitzenden des Blasorchesters gewählt. Allen vieren gebührte ein großes Dankeschön und die Gratulation zur Ehrenmitgliedschaft.

Nach den musikalischen Entbehrungen aufgrund der Corona-Pandemie freut sich das Blasorchester Havixbeck nun auf die wöchentliche Probenarbeit und die bald anstehenden Kirchenkonzerte am 28. November in der Überwasserkirche in Münster und am 9. Januar in der St.-Dionysius-Kirche in Havixbeck.