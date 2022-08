Vier Verletzte bei Unfall auf der K 1

Auf der K1 bei Hohenholte ist es am Donnerstag zu einem Unfall mit vier Verletzten gekommen. Durch die Wucht der Kollision landete eines der beteiligten Fahrzeuge in einem Straßengraben.

Bei einem Unfall an der K1 in Havixbeck wurden am Donnerstag vier Personen verletzt.

An der Kreisstraße 1 in Hohenholte sind am Donnerstag (11. August) zwei Autos zusammengestoßen. Das teilt die Kreispolizeibehörde Coesfeld mit.

Gegen 13.10 Uhr wollte demnach eine 31-jährige Autofahrerin aus Münster auf die K 22 in Richtung Havixbeck abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 27-jährigen Havixbeckers, der in Richtung Münster unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte sein Auto in den Graben. Mit Rettungswagen wurden die beiden verletzten Fahrer sowie Mitfahrer (25 Jahre aus Münster und 22 Jahre aus Havixbeck) in Krankenhäuser gebracht. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.